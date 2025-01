Rambaudi avvisa la Lazio: «Fiorentina? Queste gare un po’ mi preoccupano per un motivo. Bisogna reagire così»

Rambaudi avvisa la Lazio in vista del match con la Fiorentina: l’ex calciatore biancoceleste parla della gara di domani sera

Intervistato sulle frequenze di Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «Loro hanno difficoltà, che noi dobbiamo evidenziare con la nostra aggressività. Queste gare un po’ mi preoccupano perché fanno tirare fuori sempre qualcosa in più a chi non vive un buon momento. Bisogna spingere. Vincere domani ti fornirebbe dei ricostituenti importanti per andare avanti».