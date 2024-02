Rambaudi: «La Lazio fa buone partite e altre no. La qualificazione col Bayern...»

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della situazione dei biancocelesti in Europa e non solo

Intervistato da Notizie.com, l’ex Lazio Roberto Rambaudi ha così parlato della situazione dei biancocelesti.

LE PAROLE – «Devo dire che l’Inter me lo aspettavo. Il Barcellona non è quello dei vecchi tempi e, quindi il Napoli poteva vincere la partita. Ma, visto il momento, il pareggio è ottimo. La Lazio fa delle partite buone e altro meno. Comunque anche il Bayern non è quello delle passate stagioni. Per la qualificazione è comunque tutto aperto».