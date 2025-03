Rambaudi Lazio: «Lunedì serve entusiasmo. Su Baroni..»

Le considerazioni di Rambaudi in vista della prossima partita contro il Torino da parte della Lazio: le sue parole

Rambaudi Lazio, il giornalista si è espresso in una lunga invettiva contro alcune scelte della società biancoceleste. Ci sono alcuni problemi in questa squadra sui quali, secondo lui, è impossibile sorvolare, in particolar modo per una società così importante.

Le sue considerazioni ai microfoni di Radiosei hanno infatti giudicato molto negativamente alcuni innesti, soffermandosi sul loro rendimento in Serie A. Le sue parole:

«Lì davanti va ritrovato Castellanos, dietro Tavares. In attacco senza l’argentino vai a giocare con calciatori leggerini. Tchaouna e Noslin non si sono dimostrati all’altezza; ormai non puoi aspettare, siamo nella fase cruciale, i limiti si son visti. La forza di questa squadra è il gruppo e l’idea di calcio: tutto sta a fare risultato in questi momenti, la gara contro il Torino è un viatico. Lunedì è la partita, che può darti entusiasmo e consapevolezza. Baroni è stato fantastico a coinvolgere tutti e ad andare avanti in tutte le competizioni. Poi quando i big stanno bene gli altri si aggregano, ora è il momento di rimettere insieme le forze e puntare su determinati uomini. Adesso la brillantezza non te la dà solo una preparazione fisica forte e mirata, ma soprattutto la prestazione e il risultato».