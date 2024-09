Rambaudi: «La Lazio deve diventare l'intrusa. Ho dubbi su questo reparto...»

Le parole di Rambaudi sull’avvio di campionato della Lazio, ai microfoni di Radiosei: da Gila al ruolo dei biancocelesti in Serie A

Intervenuto nella trasmissione radiofonica Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato l’avvio di campionato della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

GILA – «Il rientro di Gila per Baroni è importante. È un difensore che ha velocità e che può dare molto, sarà il titolare con Romagnoli. A differenza di Patric non ha l’errore incorporato. A proposito dello spagnolo, Inzaghi mi rivelò che lo faceva giocare da centrale di destra perché lui era il marcatore più dotato tecnicamente. Aggiungo che in caso di necessità, l’ex Barcellona potrebbe essere provato anche in mediana».

LAZIO – «La Lazio deve lavorare su se stessa e deve diventare la rompipalle del campionato, l’intrusa che dà fastidio anche se ho dubbi a centrocampo».