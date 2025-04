Rambaudi: «Serve equilibrio, attaccare. Dobbiamo essere bravi nel concretizzare, serve un gol nel primo tempo». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Rambaudi a Radiosei in vista di Lazio Bodo.

PAROLE– «Dobbiamo essere carichi e non dobbiamo avere la voglia di strafare subito, ma sotto questi punti di vista sono cresciuti. Serve equilibrio, attaccare, fare il proprio gioco, far correre la palla veloce e attenzione alle preventive per eventuali ripartenze. Dobbiamo essere bravi nel concretizzare, serve un gol nel primo tempo. Io non credo che il derby abbia tolto troppe energie, anzi, le ha date. Loro magari sono più freschi, sia a livello mentale perché hanno vinto 2-0, sia a livello fisico perché non hanno giocato, ma queste gare si preparano da sole »