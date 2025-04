Rambaudi sulla Lazio: «Bisogna avere fiducia in questa squadra che è un gruppo importante che deve giocare in modo leggero»

Rambaudi, l’ex biancoceleste analizza la situazione della Lazio rilasciando alcune sue considerazioni in vista del finale di stagione

Ai microfoni di Radiosei ha parlato come di consueto Roberto Rambaudi, il quale da grande ex biancoceleste ha rilasciato alcune sue considerazioni sulle aquile. Ecco cos ha detto sulla Lazio

PAROLE – Il lavoro della Lazio c’è, la crescita anche. Il potenziale di partenza non era enorme, ma la squadra ha dimostrato nei primi mesi di essere una delle migliori. Bisogna avere fiducia, la Lazio ha un gruppo importante; qualità della rosa non eccelsa ma con dei giocatori che con un spartito da seguire sono diventati ottimi. La Lazio deve giocare con leggerezza, così arriveranno i risultati

Quella di mettere Marusic davanti, per esempio, è una scelta giusta ed equilibrata, in un momento in cui servono certezze. Castellanos? Intanto è un rompi scatole per gli avversari, va su tutti i palloni, in area c’è, sa leggere come posizionarsi; è un giocatore che vuole partecipare alla manovra, che vuole al palla

Il mercato della Lazio dipenderà dalla Champions; se la raggiungi dovrai prendere un giocatore per reparto che abbia vissuto certi palcoscenici, lo Jovic della situazione. Se trovi uno svincolato di lusso, una sorta di Klose, dovresti farci un pensiero