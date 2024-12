Rambaudi: «La Lazio arriva bene al Maradona. L’unico dubbio riguarda l’assenza di...»

Le parole di Rambaudi a Radiosei in vista della sfida di domani del Maradona dove la Lazio rincontrerà il Napoli

Di seguito le parole di Roberto Rambaudi intervenuto a Radiosei per parlare della sfida di domani tra Lazio e Napoli.

PAROLE– “Domani il Napoli sarà sicuramente diverso rispetto a giovedì; secondo me saranno anche un po’ innervositi i partenopei. Troveremo una squadra molto solida, che concederà poco ma comunque qualcosa concederà e la Lazio dovrà essere brava ad indirizzare la partita, ad approfittare della prima chance. Ci aspettiamo una gara diversa ma la solita Lazio, che ha le carte in regola per poter vincere. L’unico problema è che mancherà il giocatore migliore in mezzo al campo, Rovella. Come mi aspetto la Lazio? Se è arruolabile io metterei dal 1′ Tavares, che su Politano farebbe un grande lavoro. Quindi Provedel tra i pali, Marusic a destra con il portoghese a sinistra e in mezzo Gila e Romagnoli; a centrocampo Guendouzi e Dele-Bashiru; davanti metterei Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos. La Lazio arriva bene al Maradona, l’unico dubbio riguarda l’assenza di Rovella; anche giovedì lui è stato straordinario, ha ricoperto diversi ruoli. Castellanos tornerà dopo aver riposato; lui ha fame sempre ma dopo i tre gol di Noslin immagino ci sia sana competizione e ancora più voglia di fare bene“.