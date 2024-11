Rambaudi: «Il lavoro del presidente è stato grande. Mercato? Serve qualcuno che migliori il gruppo»

Le parole dell’ex giocatore, Roberto Rambaudi, sulla Lazio e sulla prossima sessione di mercato invernale. Ecco cosa ha detto

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole sulla Lazio.

PAROLE– «lI lavoro del presidente e di tutti gli altri è stato grande. Ora per valorizzare quanto fatto c’è bisogno di accontentare il tecnico qualora avesse delle richieste. La Lazio ha preso calciatori che anche caratterialmente e umanamente hanno le caratteristiche per stare in questo gruppo; non devo esserci giocatori che rompono gli equilibri, sul mercato si deve scegliere con razionalità, seguendo le direttive dell’allenatore ».

MERCATO– «Mercato? Serve qualcuno che migliori il gruppo, non va semplicemente allargata la rosa. Occorre qualcuno che non faccia presenza, ma metta in campo le prestazioni. Serve un centrocampista, con determinate caratteristiche. Vecino, Rovella e Guendouzi ok, ma poi ci possono essere raffreddori, infortuni. Folorunsho è un buon profilo e credo che uno come lui, o simile, serva a questa Lazio. Bianco del Monza? Nel nostro centrocampo serve un calciatore fisso ».

LOTTA SCUDETTO– «Dove può arrivare questa Lazio? Ad inizio anno dicevo che la squadra mi piaceva e che ci avrebbe dato grandi soddisfazione. Oggi, come dice il mister, dico che non si devono porre limiti. Lotta per lo scudetto? Al momento sì, ma poi subentrano tanti fattori durante la stagione. Se tutto va bene, il posto tra le prime quattro è certo »