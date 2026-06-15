Hanno Detto
Rambaudi: «Tutto dipende da Lotito! E’ necessario avviare un percorso costruttivo»
Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, si è soffermato sull’attualità biancoceleste! Le sue considerazioni
Ospite a Radiosei, l’ex giocatore Roberto Rambaudi ha commentato diversi temi riguardanti la Lazio, dalla situazione di mercato alla gestione della squadra. Inoltre, ha analizzato in particolare il caso di Mario Gila, sottolineando che la sua permanenza o partenza non cambierebbe significativamente il quadro della rosa. Rambaudi ha evidenziato l’importanza di una strategia chiara della società e di un mercato mirato, auspicando che la Lazio possa operare con decisione per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e mantenere competitività. Vi riportiamo le sue considerazioni di seguito:
Ultimissime Lazio LIVE: prima offerta del Napoli per Gila, si attende l’addio di Romagnoli
ORDINE – «Bisogna procedere con un aumento di capitale. Prima di partire con qualsiasi progetto è fondamentale sistemare la situazione e comprenderne la gravità. È necessario rimettere ordine e avviare un percorso costruttivo. Tutto dipende da Lotito».
LAZIO – «La Lazio è scivolata nell’anonimato e non si può accettare che diventi normale. Serve voltare pagina, dare un segnale chiaro e restituire entusiasmo e senso di appartenenza all’ambiente».
GILA – «Per quanto riguarda Gila, anche se dovesse restare, le critiche, le polemiche e il clima negativo continueranno. Non cambia molto la situazione. A livello tecnico lo spagnolo fa la differenza, ma in questo contesto non incide sul reale equilibrio della squadra».
News
Siamo al confronto decisivo con la Lazio per Provedel: l’estremo difensore biancoceleste ad un passo dai nerazzurri
Provedel si avvicina all’Inter! Le ultime sull’estremo difensore biancoceleste ad un passo dal trasferimento a Milano sponda nerazzurra L’Inter si...
Inizia la corsa contro il tempo per sistemare il bilancio della Lazio! Tutti gli aggiornamenti sul mercato biancoceleste
La Lazio deve ancora recuperare 20 milioni per poter svolgere il proprio calciomercato, la situazione dei biancocelesti e di altri...
La Lazio è vicinissima a chiudere il colpo Asp: il giovane trequartista del Bayern Monaco è sempre più vicino
Il primo arrivo in biancoceleste di questo calciomercato estivo sarà, con grande probabilità, Jonathan Asp Jensen! Dettagli e cifre della...