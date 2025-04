Rambaudi: «Le due partite di Europa League ed il derby possono incidere sul giudizio finale. A Bodo cambierà molto»

Le parole dell’ex calciatore della Lazio Rambaudi sul l’attualità della squadra di Baroni tra Europa League e Serie A

La Lazio attende una settimana molto intensa ed ora si prepara al doppio confronto di Europa League contro il Bodo Glimt ed il derby contro la Roma. La squadra di Baroni, caricata dalla vittoria esterna sul campo dell’Atalanta, dovrà affrontare un vero e proprio tour de force che potrebbe indirizzare l’intera stagione.

A confermare quest’impressione è stato l’intervento di Roberto Rambaudi ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, dove ha rilasciato delle dichiarazioni sulle mosse del tecnico e sulla condizione fisica dei giocatori. Il punto:

LAZIO – «Direi bene. Le due partite col Bodo e quella con la Roma possono incidere sul giudizio della stagione, per questo era importante che la Lazio ritrovasse la prestazione. Per me la squadra di Baroni aveva fatto bene già con il Torino, ma non era stata premiata dal risultato. A Bergamo ha dato continuità di prestazione e questo, nella fase decisiva della stagione, è importante».

TATTICA – «A Bodo cambierà molto rispetto a Bergamo. Con l’Atalanta Baroni ha impiegato molti giocatori ai quali nei mesi scorsi avrebbe dato spazio in Europa League. Sembra aver invertito il turnover: col Bodo giocheranno quelli che a inizio stagione erano titolari in campionato. Per il derby presto per fare previsioni. Baroni raccoglierà le indicazioni di giorno in giorno».