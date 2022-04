Rambaudi: «Vi spiego il problema di Immobile in Nazionale»

Roberto Rambaudi, ex attaccante, è convinto che in Nazionale nessuno giochi per Immobile come invece succede nella Lazio

Roberto Rambaudi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Immobile:

«Con la Lazio Immobile gioca con una consapevolezza e un’autostima diversa. In Nazionale nessuno gioca per lui, è lui che deve far rendere gli altri, mentre la Lazio gioca per lui perché così si esalta tutta la squadra. (…) La Lazio, storicamente, non è ai livelli di Juventus, Inter o Milan, quindi l’attaccante della Lazio non è abituato alle pressioni a cui invece è sempre sottoposto il bomber delle squadre del nord. Penso che questo possa incidere quando si indossa la maglia della Nazionale».