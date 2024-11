Rambaudi: «L’assenza di Dia? Non mi preoccupa. Tchaouna deve migliorare in questo»

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così della Lazio e di alcuni suoi calciatori

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così della Lazio e di alcuni suoi giocatori:

PAROLE – «L’Italia mi è piaciuta, come sempre dopo gli Europei. Ottimo calcio, unità di intenti. Rovella ha dimostrato quello che sta facendo vedere alla Lazio, è uno dei play più in forma e più completi in circolazione. Il Belgio non mi è piaciuto, ha subìto l’Italia; poi hanno provato ad essere furbi, ma con scarsi risultati. Tchaouna è un giocatore che ha dei colpi importanti secondo me. Deve imparare a lavorare a 360°, anche sull’atteggiamento. Ogni tanto sembra giocare svogliato, ma so che non è così. Deve imparare a stare sul pezzo sempre, ci devi lavorare in settimana. Con questo gruppo sono certo che potrà migliorare.

Dele-Bashiru è il sotto punta, per me. Come caratteristiche fisiche, tecniche e intelligenza calcistica è il sotto punta. Poi si potrà scegliere lui o Pedro, vedremo in base alle partite e quindi agli avversari. L’assenza di Dia al momento non preoccupa, ci sono calciatori che possono sopperire alla sua mancanza. Dia è un trequartista atipico, più seconda punta. Un’opzione potrebbe anche essere mettere Noslin al suo posto».