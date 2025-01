Rambaudi: «Derby tra Roma e Lazio? Ecco cosa mi aspetto»

Le parole di Rambaudi in vista del derby tra Roma e Lazio di domani. Le sue considerazioni

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei in vista del derby.

PAROLE- «Non mi aspetto che la Roma arrivi alta ad aggredire, non lo ha mai fatto e non credo inizieranno domani. Staranno attenti a non far giocare la Lazio. Per me Dele-Bashiru, anche per il momento che sta vivendo e l’autostima e l’entusiasmo che ha, è il giocatore che può aiutare la Lazio a non far costruire l’avversario. Dovrai costringere loro ad abbassarsi, in contropiede possono fare male. Dele deve andare a trovare gli spazi. Sarà una partita bella tatticamente. Due giocatori chiave della Lazio e due della Roma? Dei loro direi Dybala e Pisilli, che è un giocatore che col Milan ho visto in grande condizione fisica; scende in campo con l’entusiasmo e l’incoscienza del ragazzino che gioca le prime gare. Loro credo possano metterci in difficoltà.

Nella Lazio Zaccagni può essere l’uomo derby e Gila può fare male dai calci piazzati. Noslin negli ultimi minuti potrebbe essere utile, magari al fianco di Castellanos. Il Taty non si può togliere, è ‘fastidioso’ per gli avversari, con lui non possono mai stare tranquilli. Noslin può prendere il posto di chi è sottotono lì davanti. Io direi Dia prima scelta, poi Noslin magari al posto di Zaccagni o Isaksen nel finale. Basic? Io su di lui ci avrei lavorato. In Francia giocava, e anche bene, come mediano in un 4-2-3-1. Non mi stupirei se entrasse, vista l’emergenza. E magari segna anche».