Rambaudi SPIEGA quella scelta di Baroni: «Ha mandato un messaggio IMPORTANTE alla sua Lazio»

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, spiega quella scelta fatta da Baroni: il commento sul tecnico biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così delle mosse di Baroni nell’ultima gara giocata dalla Lazio contro il Milan.

LE PAROLE – «La coppia Dia-Castellanos mi è piaciuta. Baroni ha voluto dare un messaggio importante, come a dire “giochiamocela”: uno contro uno dietro e poi le sovrapposizioni come quelle di Tavares migliorano anche la prova degli altri. Questo “esperimento” mi è piaciuto, ma il tecnico ha più soluzioni. Per me il punto debole, quello da migliorare, è il centrocampo: è leggerino e ci sono calciatori non abituati a questo calcio; Guendouzi può farlo ma non rende come potrebbe da mediano. Tuttavia siamo all’inizio e Baroni ci può lavorare; lui non vuole possesso palla ma verticalizzazioni, come Zeman».