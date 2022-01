Raiola, ricovero al San Raffaele per lui: le condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il noto procuratore Mino Raiola è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele: le ultime sulle sue condizioni di salute

Come comunicato dall’entourage dell’agente, si tratterebbe di controlli programmati, nel dettaglio controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Non c’è stato nessun intervento d’urgenza, come si era detto in un primo momento.