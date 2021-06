Raggi: «Complimenti alla Lazio Women, ha una grande responsabilità»

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato in Campidoglio alla premiazione della Lazio Women. Le sue dichiarazioni

SULLA PROMOZIONE E L’ESEMPIO – «Grazie di essere qui, ci tenevamo tanto. Sappiamo che ci tenete molto e siete molto contente per il passaggio dalla Serie B alla Serie A. Se fosse successo alla squadra maschile la città sarebbe stata messa a soqquadro e questo è un tema su cui dobbiamo riflettere: Carolina Morace lo sa, perché è una donna simbolo del calcio. Adesso voi avete una grande responsabilità, che è quella di ispirare tante bambine a diventare calciatrici. Tuttavia, il mondo del calcio femminile è ancora poco conosciuto, quindi la vostra responsabilità è quella di semplificare la vita, il percorso e la strada alle ragazzine di oggi, che saranno le atlete di domani. Voi donne avete tutte una responsabilità ed ha importantissimo farlo. Lo sport è sia delle donne che degli uomini, anche se alcune discipline sono sempre viste come tipicamente maschili».

SULLA PROSSIMA STAGIONE – «L’anno prossimo, poi, c’è una doppia responsabilità: infatti, l’anno prossimo c’è il Derby con la Roma. Questo è stato un anno complicato epr via del Covid e sappiamo che allo sforzo ordinario per questa stagione si è aggiunto uno sforzo straordinario. Alla fine però ce l’avete fatta e avete raggiunto l’obiettivo. Non possiamo che essere orgogliosi di voi, farvi i complimenti da parte della Città di Roma e l’augurio di continuare su questa strada per dare l’esempio a tante bambine, aiutando la cultura dello sport femminile».