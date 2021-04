Radu, il record di presenze vale un premio. Passaggio di consegne con Favalli

Secondo Il Corriere dello Sport, Stefan Radu verrà premiato oggi a Formello per aver raggiunto il record di presenze con la Lazio

In occasione del match contro lo Spezia, Stefan Radu ha riscritto la storia della Lazio, diventando il calciatore con più presenze nella storia biancoceleste. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Boss verrà premiato quest’oggi a Formello, dove ci sarà anche Giuseppe Favalli per il passaggio di consegne.

Con loro anche il presidente Lotito e tutta la dirigenza biancoceleste, riuniti al termine della seduta d’allenamento. Il giusto omaggio per chi da 13 anni fa la storia della Lazio.