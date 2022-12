Radu prepara l’addio: Stefan ha un sogno

I prossimi 6 mesi saranno gli ultimi di Stefan Radu in maglia biancoceleste: il veterano biancoceleste vuole chiudere con un trofeo

Stefan Radu si appresta a dire addio alla Lazio. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quelli che stanno per cominciare saranno gli ultimi 6 mesi dello storico difensore a Formello prima del ritiro.

Come riportato dal Corriere dello Sport ed. romana, Radu spera in primis che Sarri gli conceda qualche chance in più. Per congedarsi al meglio però il grande obiettivo è solo uno: vincere un trofeo a fine stagione.