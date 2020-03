Radu, niente ritorno in Nazionale il ct: «Nessun problema tra noi, è una sua decisione»

Radu, il difensore biancoceleste non tornerà in Nazionale, a confermarlo il ct della Romani Radoi ai microfoni fi ProSport

In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Stefan Radu in Nazionale. Nulla di fatto però, il difensore biancoceleste non ha cambiato idea come confermano le parole del ct Radoi, ai microfoni di ProSport.

«Ho parlato con Radu, la sua decisione è rimasta la stessa: non tornerà. Non ci sono problemi tra me e lui, né con la Federazione. Ha semplicemente preso questa scelta e non ripensarci».