Radu nasconde il pallone a Rui Patricio e parte la rissa: cosa è successo

Ultimi minuti incandescenti all’Olimpico: Radu nasconde il pallone a Rui Patricio che lo spinge via e parte la rissa

Ultimi minuti incandescenti all’Olimpico. Su una spazzata della difesa biancoceleste la palla termina fuori vicino alla panchina della Lazio, Radu la prende e la nasconde dietro la schiena per non far riprendere immediatamente il gioco. Rui Patricio infastidito spinge via il difensore che cade a terra facendo schizzare fuori tutta la panchina biancoceleste.

Parte quindi una mini rissa che vede coinvolti tutti gli effettivi in campo tra giocatori e panchinari, sedata solo dopo qualche minuto da Orsato che ha rifilato un giallo sia a Radu che a Rui Patricio.