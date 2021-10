Radu scalpita: il rumeno pronto per l’esordio stagionale

Causa squalifiche, per Radu l’esordio stagionale sembra essere ormai davvero dietro l’angolo: la situazione

Al momento, è uno dei pochissimi giocatori che non ha ancora visto il campo, o forse addirittura l’unico. L’esordio di Stefan Radu però, causa le squalifiche contro il Verona di Acerbi e Luiz Felipe, pare essere dietro l’angolo.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, i due centrali titolari partiranno dal primo minuto nella gara di giovedì contro il Marsiglia, ma dovranno essere sostituiti nella gara contro gli uomini di Tudor. Ed ecco che il rumeno si candida. E chissà che, per trovare il ritmo partita. non possa giocare qualche minuto già contro i transalpini.