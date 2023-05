Radu a LSC: «In questi giorni ho dormito pochissimo, non so stare senza la Lazio»

Stefan Radu, nel giorno del suo addio al calcio, ha salutato commosso tutti i tifosi della Lazio: le sue dichiarazioni

Intervistato da Lazio Style Channel, Stefan Radu ha parlato così dopo il suo addio al calcio:

«Solo io so quante pasticche ho preso per stare calmo. Sono 3-4 giorni che non riesco a dormire, purtroppo questo momento si stava avvicinando e la tensione era altissima. Anche stanotte sono stato più sveglio che a dormire, però l’importante oggi era vincere. Questi ragazzi si sono meritati questo traguardo e di giocare la Champions League il prossimo anno. Non immaginavo l’amore di questa gente, uno stadio così pieno non l’ho mai visto. L’atmosfera che hanno creato, tutto questo amore per me non me lo aspettavo. Vuol dire che hanno apprezzato il giocatore Stefan Radu che ha sudato e combattuto per questa maglia. Per questo li ringrazio, senza di loro non sarei andato così avanti per 15 anni. Io ho sempre detto che la mia vita non riesco ad immaginarla lontano dalla Lazio. Io quando parlo lo faccio con il cuore, ci sono state delle offerte nella vita, ma non sono mai riuscito a lasciare questa squadra. Una volta che ti leghi a questa squadra è difficile lasciarla. Io so che tanti giocatori sono andati via e poi si sono pentiti, l’amore di questa gente non lo trovi da nessuna parte. Vi porterò per sempre nel mio cuore. Il prossimo anno saremo 60 mila più uno, Stefan Radu».