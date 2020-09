Radiosei, Abbate: «Pereira operazione intelligente. Difesa? Può arrivare Queiros»

Alberto Abbate ha parlato sulle frequenze di Radiosei dell’interesse della Lazio per Pereira. Ecco le sue parole

Il giornalista del Messaggero Alberto Abbate ha parlato di calciomercato della Lazio, evidenziando l’interesse dei capitolini per un gioiellino dello United e le mosse che interesseranno la retroguardia. In arrivo un centrocampista e forse anche un difensore.

«Andreas Pereira è un buon giocatore, non ha fatto bene a Manchester ma ha 24 anni e rientra nei parametri della Lazio, è una operazione intelligente anche a livello di ingaggio, a differenza di grandi nomi fatti nelle altre settimane devi dargli un ingaggio contenuto e non devi dargli 3,5 milioni di ingaggio come per esempio a Mata e Draxler. Vavro? Se esce lui oltre a Bastos, verrà preso un altro difensore, penso a Queiros del Porto, di Mendes. Ieri Tare freddo nel pre-gara? Sì, ma Lotito si è esposto pubblicamente troppe volte perché non si muova qualcosa in entrata».