Radiosei, Abbate: «Leiva ottima notizia, Escalante a disposizione dopo la sosta»

Sulle frequenze dei 98.100 di Radiosei, nel corso della trasmissione radiofonica ‘Non mollare mai’ ha parlato il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, che ha fatto il punto sul momento in casa Lazio.

«Leiva si allena e questa è una grande notizia, mancano solo Immobile e Strakosha, anche se date le prestazioni di Reina non credo ci sia fretta in tal senso. Luiz Felipe non si è allenato, nemmeno Escalante anche se mi risulta che l’ex Eibar sia guarito e dopo la sosta sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Chi immagino in attacco a Crotone? Domanda difficile, spero e mi auguro Ciro Immobile, che oggi a domanda sul Covid-19 penso risponderebbe che non sa se lo abbia effettivamente avuto o meno. L’indagine? Io continuo ad avere molti dubbi sulle audizioni dei calciatori da parte della procura, a me non risultano».