RadioRadio, plebiscito sul pronostico: «Lazio-Atalanta finisce X»

I giornalisti di RadioRadio si avventurano in un pronostico per la sfida dell’Olimpico.

Sulle frequenze di RadioRadio va in scena il toto-pronostico di Lazio-Atalanta, gara in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Inizia Stefano Agresti: «Io non posso che dire pareggio, credo sia un pari con gol, 2-2». Prosegue Alessandro Vocalelli: «Credo anche io finisca in parità, ma vedo la Lazio favorita perchè negli 11 è più forte, a centrocampo tecnicamente non può esserci paragone». Furio Focolari non si sbilancia: «Non sono abituato a fare 0-0, ma questa volta anche io vedo una perfetta parità, pareggio». Infine Franco Melli: «Segno X anche io, ma come organico l’Atalanta è nettamente favorita».