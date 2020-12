Radioradio, Focolari: «

Furio Focolari ha parlato a RadioRadio nel pomeriggio in vista di Spezia-Lazio

«La Lazio ha bisogno di vincere contro una squadra molto ostica, tra le sorprese del campionato. Non credo la Lazio possa concedersi di togliere più di due titolari. Credo che debba riposare Leiva, stesso discorso per Correa. Penso che Andreas Pereira debba giocare certamente titolare nella gara di domani, è il miglior acquisto del mercato della Lazio ed è un giocatore di qualità, giocherà dietro alla punta. Milinkovic deve giocare perché non ha avuto un infortunio ma il Covid e deve mettere minuti nelle gambe in vista del Club Brugge in Champions».