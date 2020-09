RadioRadio, conferme sulla lista della Lazio: in uscita Caicedo, Akpa Akpro ha convinto

Sulle frequenze di RadioRadio il punto della situazione della lista della Lazio.

La ricostruzione di RadioRadioLoSport è utile a fare il punto su entrate e uscite dalla lista degli interpreti della stagione della Lazio. Djavan Anderson e Kiyine usciranno, Muriqi e Pereira saranno chiaramente inseriti per essere pedine importanti dello scacchiere di Inzaghi. Wallace è uscito (venduto in Turchia, ndr) ma era già fuori lista, è servito venderlo solo a livello economico. In lista, per ufficializzare gli acquisti, dovrà uscire Bastos, che verrà messo fuori rosa dalla società se la società non riuscirà a piazzarlo in quest’ultima settimana di calciomercato, mentre Felipe Caicedo dovrebbe partire last minute, possibile ed anzi probabile una partenza dell’ecuadoregno da qui al 5 ottobre. Occhio anche a Lukaku, in forte dubbio. Dovrebbe essere confermato in lista Akpa Akpro, che ha convinto Inzaghi.