Rabiot insiste: «Siamo secondi con un punto in più della Lazio». Le parole del centrocampista della Juventus

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di JTV dopo il ko della Juventus contro la Lazio all’Olimpico.

GARA DAI DUE VOLTI – «Sono molto deluso, abbiamo giocato 45 minuti. Sappiamo che una gara dura 90 minuti, ma il primo tempo è stato vergognoso e potevamo fare meglio. Nella ripresa è stato così, abbiamo creato tante occasioni da gol ma non siamo riusciti a pareggiare. Magari avremmo anche potuto vincere».

DIFFICOLTA’ – «Non so come spiegare il primo tempo, loro hanno fatto bene giocando nei piccoli spazi. Eravamo bassi e fermi ad aspettarli, quando è così è difficile ripartire con la palla e nel secondo tempo, quando li abbiamo presti alti, infatti abbiamo creato occasioni».

SI RIPARTE DALLA REAZIONE – «Dopo il nostro gol abbiamo fatto meglio, è stata una reazione pronta. In questa stagione però abbiamo vissuto troppo questi episodi, poi è difficile quando giochi contro una squadra così forte».

GRUPPO UNITO – «Si si, non è che dopo la sconfitta è caduto tutto. Siamo secondi con un punto in più della Lazio. C’è una gara importante giovedì, dobbiamo vincere e in casa avremo il sostegno dei tifosi. Poi vedremo piano piano, ma è bello rigiocare subito».