Rabiot annuncia: «Mi piacerebbe giocare in Premier League»

Adrien Rabiot, centrocampista francese in scadenza con la Juve il prossimo giugno, ha parlato così del suo possibile futuro

Adrien Rabiot è tornato a parlare del suo futuro in conferenza stampa. Il giocatore della Juventus, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato così.

LE PAROLE – «La Premier League mi attrae. Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare lì. Se sarà alla fine del mio contratto con la Juve? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, nessuna squadra dove mi piacerebbe necessariamente giocare».