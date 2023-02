Quote Lazio vittoria Conference League: biancocelesti favoriti con altre due squadre per la vittoria del trofeo

Comparando le quote dei principali bookies online la Lazio risulta favorita per la vittoria finale della Conference League. Il trionfo della squadra di Sarri è dato tra il 5 e il 5.5 volte la posta, proprio come West Ham e Villarreal che cono considerate le altre due grandi pretendenti al titolo.

Snai Sisal PlanetWin