Qualificazioni Europei Under 21: vince la Serbia di Kamenovic contro la Macedonia. Il biancoceleste in campo per 90′

Sorride Dimitrije Kamenovic, che con la sua Serbia Under 21 ha superato i pari età della Macedonia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro Under 21 che si svolgerà nel 2023 in Georgia e Romania.

Il biancoceleste ha giocato tutti e 90 i minuti della partita vinta dai serbi per 2-1: le reti sono state segnate da Pantovic e Jovic da una parte, e da Dimoski dall’altra.