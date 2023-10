Qual.Euro 2024, Assalto terroristico a Bruxelles, morti due tifosi svedesi: sospesa Belgio-Svezia

Euro 2024, assalto terroristico avvenuto in Belgio precisamente a Bruxelles, dove sono tragicamente morti due svedesi: sospesa la sfida

Questa sera doveva andare in scena la sfida valevole per Euro 2024 tra Belgio e Svezia, ma da una gara fondamentale per la qualificazione in Germania, che doveva essere una festa di sport si è trasformata in una vera tragedia. A Bruxelles è andata in scena una sparatoria che ha visto purtroppo coinvolti due tifosi svedesi, e la causa è dovuta a causa di un uomo che ha urlato usando un arma da fuoco «Allah Akbar»

L’arma usata da questo individuo che ha anche ferito altre persone, è un kalashnikov e secondo quanto riportato dai media presenti, l’uomo è scappato con uno scooter a tutta velocità. La Svezia non appena saputa la notizia, ha richiesto di non giocare più e quindi la gara con il Belgio è stata sospesa.