Qual è il panorama legale delle scommesse sportive in Italia?

Il panorama delle scommesse sportive legali in Italia è migliore di quello di un anno fa? Sì, leggermente.

Mentre l’Europa si sta svegliando alla realtà del gioco d’azzardo online, ci sono ancora diversi Paesi che non hanno ancora aperto gli occhi. L’Italia è uno di questi. Ma con la maggior parte del paese che sembra essere d’accordo con l’idea, è possibile che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione. A seguito della caduta del governo e con il passaggio dell’esecutivo alla sola gestione degli affari correnti, molte delle novità in cantiere per il momento risultano bloccate. Per questo motivo, ci concentreremo su ciò che si sa piuttosto che su ciò che non si sa. E come vedrete tra poco, per quanto riguarda le scommesse sportive in particolare, le cose non vanno benissimo al momento.

Qual è lo status giuridico delle scommesse sportive in Italia?

Le scommesse sportive sono legali in Italia. L’assetto costituzionale attuale prevede una suddivisione delle competenze tra stato comuni e regioni. Per quanto riguarda le scommesse sportive queste vengono regolate per le sale da gioco a livello locale mentre la maggior parte dell’amministrazione del gioco di scommesse sportive viene regolato a livello centrale. È dal 2006 che le quote su scommesse sportive fisse e sommesse che prevedono una somma (Over/Under) anche dette a totalizzatore sono regolate dall’AAMS. Inoltre, questo organismo ha la facoltà di dare regole e raccogliere anche in forme a distanza da tutti i concessionari del gioco che ne hanno licenza i dati dei giocatori collegati. Questo differenzia i siti che non sono regolati dall’AAMS e che operano sotto le leggi di altri organismi di controllo nazionali o locali. Una buona base da cui partire per informarsi su questi siti e su come raggiungerli si trova su non-aams.it. I siti non aams pur non essendo spesso raggiungibili dai giocatori italiani, spesso però risultano più vantaggiosi in termini di bonus d’ingresso ma anche di possibilità di vincita.

Quali sono i problemi delle attuali opzioni di scommesse sportive legali?

È molto difficile trovare informazioni affidabili sulle scommesse sportive legali in Italia. Sebbene il governo abbia accelerato gli sforzi per legalizzare le scommesse sportive, ha fatto ancora poco per promuovere questa nuova industria. Ciò significa che la maggior parte delle persone è all’oscuro di ciò che è disponibile e di come accedervi legalmente e in modo sicuro. Inoltre, il mercato italiano delle scommesse sportive per le sue dimensioni attira investimenti sia esteri, ma è anche esposto al rischio di infiltrazioni mafiose. Nel suo complesso il mercato legale delle scommesse nel nostro paese arriva a rappresentare il 4% del PIL italiano e conseguentemente genera ingenti introiti per l’erario.

Come registrare legalmente un conto per scommesse sportive italiana

A seconda dell’operatore di scommesse sportive scelto, il processo di registrazione varia leggermente. In generale, tuttavia, il processo è semplice. Tutto ciò che dovete fare è scegliere la scommessa sportiva a cui volete iscrivervi e cliccare sul pulsante “Iscriviti”. Vi verranno quindi richieste alcune informazioni di base, come il vostro nome e l’indirizzo e-mail sul vostro bookmaker selezionato. Dovrete anche scegliere una password e una domanda di sicurezza. L’ultimo passo è l’inserimento dei dati di pagamento, di solito una carta di credito o un conto PayPal. Una volta completata questa procedura, il vostro account sarà attivato. Potrete quindi scegliere gli sport su cui scommettere e piazzare le vostre prime puntate. Prima di fare ciò, tuttavia, vi consigliamo di leggere attentamente i termini e le condizioni delle scommesse sportive per comprendere le regole del sito.

Conclusione

Le scommesse sportive italiane sono un’industria multimiliardaria che attira milioni di clienti ogni anno. Tuttavia, questi clienti spesso trovano difficile scegliere il miglior sito di scommesse sportive e trovare soluzioni trasparenti e in regola per fare scommesse sportive online. Questo per il gran numero di operatori presenti che spesso risultano poco regolamentati. Si deve invece scegliere tra un’ampia gamma di siti di scommesse sportive diversi, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza. Se volete trarre il meglio dalla vostra esperienza di scommesse sportive in Italia, vi consigliamo di cercare un operatore che offra un’ampia gamma di sport, che abbia una buona reputazione e che accetti i residenti fuori dall’Italia.