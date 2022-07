Quadri: «La priorità di Marcelo è la Lazio. Colpito dall’affetto dei tifosi»

Stefano Quadri – intermediario dell’affare che potrebbe portare Marcelo alla Lazio – ha parlato a Calciomercato.it

Stefano Quadri – agente FIFA e membro dell’entourage di Marcelo – ha parlato del possibile arrivo del terzino nella Capitale. Le sue dichiarazioni a Calciomercato.it.

LAZIO – «Marcelo se la vuole giocare, è stato travolto da un’onda di passione ieri sera con messaggi da tutti i tifosi della Lazio ed è rimasto piacevolmente colpito, anche gli agenti erano increduli. Lui ha detto che una passione così non l’aveva mai sentita. Vediamo quanta concretezza c’è e se si può andare avanti, la sua preferenza ora è Roma. La Lazio non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, il club vuole capire la richiesta, quanto sarebbe l’esborso ma penso sia fattibile e rientri nei suoi parametri. Se ho sentito qualcuno della Lazio? Sì, certo. Contatto con Sarri? Non posso parlare nello specifico, ma comunque penso proprio che in questa Lazio ci sia la mano di Sarri anche per quanto riguarda le scelte. Ronaldo e Marcelo sono migliori amici, mi sembrerebbe strano che non abbiano parlato della Serie A. Lui comunque è innamorato di Roma e si sta innamorando della Lazio e dei suoi tifosi»