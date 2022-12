Qatar2022, Piscedda: «Tifo per il Giappone, biscotto della Spagna? Ecco cosa penso»

Qatar2022, Massimo Piscedda – ex giocatore della Lazio – ha detto la sua sull’eliminazione della Germania e non solo

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l’ex Lazio Massimo Piscedda, ma stavolta per commentare l’incredibile uscita della Germania da Qatar2022. Ecco le sue parole:

«Tifo Giappone, hanno meritato la vittoria ieri. Certo, non arriveranno in fondo, ma se la incontri devi stare molto attento perché sono difficili da battere. Hanno resistenza e forza, sono complicati da affrontare. La Spagna ha avuto il possesso, ma non ha mai tirato in porta. Biscotto? Non lo so, ma il dato di fatto è che non hanno mai tirato in porta. È probabile che ancora gli spagnoli abbiano fatto i loro calcoli».