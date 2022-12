Qatar 2022, Roy Keane attacca il Brasile «Poco rispettosi contro la Corea del sud»

Roy Keane, famoso ex calciatore, ha duramente criticato le esultanze dei calciatori brasiliani ieri sera contro la Corea del Sud

Ogni volta che un brasiliano balla, qualcuno storce il naso. Era già successo in Spagna a Vinicius Jr. ed è successo ieri a Qatar 2022: le dure parole di Roy Keane sull’esultanza dei calciatori brasiliani ieri sera contro la Corea del Sud.

«Non riesco a credere ai miei occhi. Sembra una puntata di ‘Strictly come dancing’ (il titolo inglese dell’equivalente italiano ‘Ballando con le stelle’, ndr), non mi piace. La gente dice che è la loro cultura ma io credo che sia mancanza di rispetto per l’avversario, sono quattro gol e lo fanno ogni volta».