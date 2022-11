Qatar 2022, soltanto due i laziali presenti. Ma in passato...

Saranno soltanto due i giocatori della Lazio presenti a Qatar 2022. Ma come sono andate le cose nelle edizioni passate?

Anche quattro anni fa in Russia c’erano solo due presenze biancocelesti: sempre Sergej, accompagnato quella volta da Caceres. Insomma, sempre Serbia ed Uruguay. Nel 2014, agli ottavi arrivarono ben quattro laziali: Biglia, Klose, Onazi e Alvaro Gonzalez. Quel Mondiale fu poi vinto dalla Germania in finale con l’Argentina. Nel 2010 spiccò Muslera, arrivato fino in semifinale, mentre nel 2006 gli azzurri Oddo e Peruzzi alzarono la Coppa al cielo. Insomma, una tradizione tutto sommato positiva, ma ora spetterà a Milinkovic e Vecino portarla avanti.