Qatar 2022, Inghilterra Iran e i problemi con l’app: i tifosi inglesi perdono l’inizio della partita

Qatar 2022, un disagio dietro l’altro in questo avvio della competizione: anche le app rovinano l’esperienza ai tifosi

Centinaia di tifosi inglesi hanno fatto il loro ingresso nello stadio a partita in corso a causa di un disagio nell’App della biglietteria della FIFA. Si sono dunque create grandi code davanti allo stadio di Doha mentre i tifosi tentavano invano di entrare.

Stando alle dichiarazioni dei presenti alla BBC il sistema sarebbe andato in crash e i possessori del biglietto in formato elettronico hanno visto quest’ultimo scomparire dall’app. Situazione che ha comprensibilmente scatenato l’ira dei supporter, arrivati a spendere 800 euro di aereo per il Qatar e 150 per il singolo biglietto della partita.