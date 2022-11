Qatar 2022, il messaggio della Lazio nel giorno dell’esordio di Vecino e Milinkovic – FOTO

Nel giorno dell’esordio di Milinkovic-Savic e Matias Vecino al Mondiale 2022 in Qatar, è arrivato tramite social il messaggio d’incoraggiamento della Lazio:

😉 Good luck to our two Eagles who’ll compete in the World Cup!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/EXbe9OHviP

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 24, 2022