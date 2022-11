Qatar 2022, la Germania rischia una multa: il motivo

Potrebbe arrivare addirittura una multa per la Germania, tra le protagoniste di Qatar 2022. Ma qual è il motivo?

Tutto si lega a una decisione presa da Flick. Il commissario tecnico infatti non ha portato con sé un giocatore in conferenza stampa. E questo c’è perché c’è molta distanza tra sede del ritiro tedesco e media center.

«Tra andata e ritorno c’è un viaggio di tre ore, ma domani abbiamo una partita molto importante e quindi ho detto alla Fifa che sarei venuto da solo», questa la spiegazione del ct. Spiegazione però che potrebbe non bastare a evitare una multa per la federazione teutonica. Infatti il regolamento Fifa obbliga tutte le partecipanti a far parlare un giocatore assieme al ct alla vigilia delle partite.