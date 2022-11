Nella prima gara del gruppo C di Qatar 2022, l’Argentina dell’ex Lazio Scaloni cade per mano dell’Arabia Saudita: termina 1-2

Primo risultato a sorpresa nei Mondiali in Qatar. Nella prima gara del gruppo C infatti l’Argentina guidata dall’ex Lazio Scaloni perde in rimonta contro l’Arabia Saudita.

Termina 1-2: gol su rigore di Messi nel primo tempo, rimonta araba nella ripresa con le reti di Alshehri e Al-Dossari.