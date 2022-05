Mbappé, né Real né Liverpool: i “sentimenti” dicono PSG

Kylian Mbappé ha sciolto le riserve, accettando di firmare un lauto rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain e scatenando le polemiche

Tanto tuonò che piovve: Kylian Mbappé sarà ancora un giocatore del Paris Saint Germain. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni e il clamoroso ribaltone dopo che per mesi si era dato quasi per scontato l’addio a parametro zero. Che poi, il concetto di parametro zero ha quasi del ridicolo considerando le cifre in ballo tra salario mensile e premio alla firma.

E a Madrid non l’hanno presa benissimo, sedotti e poi abbandonati dalla scelta del fuoriclasse francese. Addirittura è scesa in campo LaLiga per bocca del Presidente Tebas definendo l’accordo “un insulto al calcio”. Concetto rimarcato dall’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo con la sua hit “il nuovo contratto è il male assoluto”.

