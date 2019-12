Pruzzo fa un passo indietro: «Chiedo scusa ai tifosi della Roma, la mia era solo una battuta»

Pruzzo, il passo indietro dell’ex giocatore giallorosso in merito a quanto detto sui conti di Lulic qualche giorno fa

Non sono piaciute ai tifosi della Roma le parole di Roberto Pruzzo nei confronti di Senad Lulic. Proprio per questo sono arrivate le scuse in diretta ai microfoni di Radio Radio.

«Chiedo scusa a tutti i tifosi della Roma per le mie parole di ieri, ma volevo solo sottolineare la prestazione di un manovale del calcio come Lulic rispetto a tutti gli altri architetti. Avere contro i tifosi della Roma non è piacevole, ma è stata solo una battuta, una ca**ata. Ho sbagliato, involontariamente e chiedo scusa».