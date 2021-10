Pruzzo: «La Lazio ha la coperta corta da una vita, ma Sarri...»

L’ex attaccante Roberto Pruzzo ha commentato il match di domani – che andrà in scena all’Olimpico – tra i viola e la Lazio

L’ex attaccante di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha analizzato la gara di domani tra i viola e la Lazio. Ecco le sue parole per Lasy Radio:

GARA DI DOMENICA – «I biancocelesti sono andati in crisi con il Verona perché sono una squadra che se viene aggredita può andare in difficoltà. Io apprezzo molto l’idea di di gioco Sarri ma si vede che ancora non è riuscito a trasmetterla ai suoi giocatori. Ha giocato anche però buone partite soprattutto in casa. Credo che sarà una partita a scacchi dove faranno la differenza alcune mosse. La Fiorentina deve stare attenta a non concedere spazi».

ROSA – «La Lazio è una vita che ha la coperta corta. Fa fatica tutti gli anni ad arrivare a 14-15 giocatori. Non ha molti ricambi. Con l’organico che ha comunque deve fare di più di quello che sta facendo».

VLAHOVIC – «Sarà una gara difficile per lui visto che lo marcherà Acrebi. Sul rigore con il Cagliari probabilmente non se la sentiva, prima si scioglie questo nodo legato al contratto, meglio è per tutti».