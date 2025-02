Provstgaard Lazio, un rinforzo per la difesa... e non solo? L'altra passione del danese, in cui è stato campione d'Europa

Provstgaard Lazio, il nuovo difensore non rinforza solo la difesa di Baroni, ma può far rinascere un’altra squadra biancoceleste: ecco quale e perchè

Oliver Provstgaard è il nuovo rinforzo della Lazio: il capitano dell’Under 21 della Danimarca è arrivato nell’ultimo giorno di mercato e si è presentato oggi in conferenza stampa. Contro il Monza avrà l’occasione di fare il suo debutto in Serie A.

Come riportato da Ultimo Uomo però, il difensore non è solo un rinforzo per la rosa di Marco Baroni, ma potrebbe anche andare a ricreare la squadra della Lazio negli eSports. Il danese infatti è stato campione d’Europa nel 2021 nella eChampions League, il torneo ufficiale della EA Sports battendo l’italiano Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti, membro dell’AC Monza Team eSports.