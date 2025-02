Provstgaard Lazio, la rivelazione: «Pisa infuriato con gli agenti e il Vejle». Era tutto fatto, poi la Lazio... I dettagli

Provstgaard Lazio, rivelazione sull’acquisto del difensore danese da parte del club biancoceleste: era tutto fatto, poi…

Come svelato dal Quotidiano Sportivo, tanta è la rabbia del Pisa per il mancato arrivo di Oliver Provstgaard, che era atteso in città nella giornata di oggi, prima che il Vejle si tirasse indietro.

A cambiare le carte in tavola l’offerta fatta dal calciomercato Lazio, che ha raddoppiato di fatto la proposta da 4 milioni di euro da parte dei nerazzurri, superando sul filo di lana la concorrenza. Anche l’entourage nel mirino della società pisana.