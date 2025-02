Provstgaard stupito: «Alla Lazio il livello è altissimo. Pisa e Lecce? Vi spiego cosa è successo»

Oliver Provstgaard, nuovo difensore della Lazio, ha parlato così del suo trasferimento in biancoceleste. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TV2 Sport, Oliver Provstgaard ha parlato così del suo trasferimento dal Velje alla Lazio:

PAROLE – «Sono felicissimo e orgoglioso. È una grande gioia per me e per tutta la famiglia. Fin qui è stata un’esperienza molto intensa. Qui tutto è in ordine ed è molto professionale, e il livello è davvero molto alto. Il trasferimento saltato al Lecce in estate? È stato un momento molto doloroso per la mia famiglia, per la mia squadra e per me stesso. Ma adesso è stato un momento ancora più forte, è l’inizio di un nuovo capitolo. Il Pisa? Non commento. Se abbiamo parlato del mio ruolo in squadra? Non funziona così, a parole. Non mi sono ancora reso conto del grande salto che ho fatto. Passare dall’ultimo posto della Superliga ai vertici della Serie A è un passo enorme. Il mio obiettivo è diventare un calciatore migliore».