Provstgaard Lazio, manca solo il suo esordio: attenzione all’occasione contro il Milan

Provstgaard Lazio, il difensore biancoceleste potrebbe avere una chance a gara in corso contro il Milan. Le ultime

Prima Belahyane a Venezia e poi Ibrahimovic a Milano contro l’Inter in Coppa Italia, ora manca soltanto l’esordio di Provstgaard. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Baroni potrebbe dargli fiducia a San Siro contro il Milan, vista l’emergenza difensiva.

Infatti, Romagnoli è ancora in dubbio, mentre Gigot non si è allenato nella giornata di ieri. Patric, invece, è ancora alle prese con il fastidio al piede e non ha i novanta minuti nella gambe. Dunque, occhio al difensore della Lazio Provstgaard, anche a gara in corso.