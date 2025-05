Provstgaard Lazio, il danese è già un punto di riferimento? Il club ha un piano preciso sul difensore

Provstgaard Lazio, il giovane centrale danese si candida a diventare un pilastro della difesa del futuro: ecco i piani del club biancoceleste.

In casa Lazio si pensa già alla prossima stagione, e tra i nomi destinati ad avere un ruolo centrale spicca quello di Oliver Provstgaard. Il difensore danese classe 2003, arrivato a gennaio, è stato inserito con lungimiranza nella rosa biancoceleste anticipando un’operazione che sarebbe comunque avvenuta in estate. Il suo inserimento è stato accelerato anche dall’infortunio di Patric, e Baroni ha già iniziato a testarlo nelle rotazioni difensive.

Il futuro della retroguardia è in evoluzione, con Gila corteggiato in Spagna e in Inghilterra e il rebus legato a Romagnoli, Gigot e lo stesso Patric. In questo scenario, Provstgaard potrebbe addirittura ritagliarsi uno spazio importante già contro la Juventus sabato all’Olimpico. Il club ha un piano chiaro: farne uno dei punti fermi su cui costruire la difesa della Lazio che verrà.