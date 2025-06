Provstgaard Lazio, il difensore vuole prendersi la scena: può diventare centrale nel nuovo progetto dei biancocelesti, il punto

Condividi via email

In casa Lazio si continua a fare il punto sul mercato, con il nome di Provstgaard che potrebbe diventare uno dei più discussi

E’ tempo di tirare le somme in casa Lazio, con la società biancoceleste che sta spingendo sull’acceleratore per chiudere l’operazione che riporterà Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

In queste ore però a tenere banco è anche la posizione del baby difensore Oliver Provstgaard, che nella stagione appena conclusa non ha trovato molto spazio nella rosa di Baroni, ma che, come analizzato anche dal Corriere dello Sport, potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento nella nuova Lazio di Sarri.